Sivas yolu, ağır tonajlı araçların geçişine açıldı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivas yolu, ağır tonajlı araçların geçişine açıldı (2)

28.01.2021 13:40 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:44
Sivas yolu, ağır tonajlı araçların geçişine açıldı (2)

YENİDEN ULAŞIMA AÇILDITokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Tokat- Sivas yolu, Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yeniden tüm araçların ulaşımına açıldı.

YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Tokat- Sivas yolu, Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yeniden tüm araçların ulaşımına açıldı. Trafiğe açılması ile birlikte kara yolu üzerinde polis ekipleri tarafından 2 noktada yaklaşık 3 saat bekletilen ağır tonajlı araçların geçişine izin verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Meral Akşener Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Engin Akyürek Ceyda Düvenci Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Ünal Karaman Gökhan Gönül Nihat Özdemir Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas yolu, ağır tonajlı araçların geçişine açıldı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 13:46:46. #1.16#
title