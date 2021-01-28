Sivas yolu, ağır tonajlı araçların geçişine açıldı (2)

YENİDEN ULAŞIMA AÇILDITokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Tokat- Sivas yolu, Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yeniden tüm araçların ulaşımına açıldı.

YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Tokat- Sivas yolu, Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yeniden tüm araçların ulaşımına açıldı. Trafiğe açılması ile birlikte kara yolu üzerinde polis ekipleri tarafından 2 noktada yaklaşık 3 saat bekletilen ağır tonajlı araçların geçişine izin verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ