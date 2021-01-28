Sivas yolu, ağır tonajlı araçların geçişine açıldı (2)
28.01.2021 13:40 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:44
YENİDEN ULAŞIMA AÇILDITokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Tokat- Sivas yolu, Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yeniden tüm araçların ulaşımına açıldı.
YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI
Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Tokat- Sivas yolu, Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yeniden tüm araçların ulaşımına açıldı. Trafiğe açılması ile birlikte kara yolu üzerinde polis ekipleri tarafından 2 noktada yaklaşık 3 saat bekletilen ağır tonajlı araçların geçişine izin verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ