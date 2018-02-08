Sivas Yolda Bulduğu Altın Kolyeyi Zabıtaya Teslim Etti

Yolda bulduğu altın kolyeyi zabıtaya teslim etti

Sivas'ın Suşehri ilçesinde müteahhit Nevzat Dilmaç(43) yolda yürürken bulduğu altın kolyeyi zabıta ekiplerine teslim etti.

Suşehri ilçesinde mahalle aralarındaki yol ve parke çalışmalarını yapan taşeron firma sahibi Van- Erciş nüfusuna kayıtlı 4 çocuk sahibi Nevzat Dilmaç, Yalnızbağlar Mahallesi, Hekim Caddesi üzerinde yürürken yerde bir altın kolye buldu. Bir süre etrafta kolyeyi düşüreni bulmak için araştırma yapan Dilmaç, sonuç alamayınca Suşehri Belediyesi Zabıta Amirliği'ne başvurdu. Dilmaç bulduğu kolyeyi zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta Amiri Ferhat Yeğin bulduğu kolyeyi getiren Nevzat Dilmaç'a çay ikram ederek, gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Suşehri Zabıta Amirliği kolyenin gerçek sahibini bulmak için belediye hoparlöründen anons yaptı.