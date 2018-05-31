Sivas Yolcu Otobüsünde Esrar Ele Geçirildi

Sivas'ın Gürün ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir otobüste yapılan aramada 3 kilo 465 gram kubar esrar ele geçirildi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü sınırları içinde, Malatya-Kayseri D-100 karayolu üzerinde yol kontrol ve arama çalışması yaptı. Bu kapsamda Van'dan Bursa istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsü durdurularak arandı. Narkotik dedektör köpeği Geçim'in tepki vermesi üzerine otobüsün bagaj kısmında bir yolcuya ait valiz içerisine gizlenmiş 3 kilo 465 gram kubar esrar ele geçirildi. Valizin sahibi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.