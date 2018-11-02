Sivas Yolcu Otobüsü Hafif Ticari Araçla Çarpıştı 2 Ölü, 4 Yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde yolcu otobüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 05.00 sıralarında Kangal-Hekimhan karayolu Alacahan köyü yakınlarında meydana geldi. Trabzon-Malatya seferini yapan Muhammet Petek yönetimindeki 61 S 0758 plakalı otobüs, Kangal-Hekimhan karayolu Alacahan köyü yakınında sürücüsü henüz tespit edilemeyen 63 E 7836 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari araç içinde bulunan Mehmet Faruk Rızvanoğlu ile Hasan Rızvanoğlu hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar Halil İbrahim Cebel(30), Nesra, Muhammet Yusuf(4) ve Ömer Faruk Rızvanoğlu ambulansa Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi için Kangal Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.