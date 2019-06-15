SİVAS YKS sınavında fenalaşan aday, hastaneye kaldırıldı

YKS sınavında fenalaşan aday, hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sırasında rahatsızlanan Aleyna Kayhan(19) sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tüm yurtta olduğu gibi YKS'nin ilk aşaması olan TYT Sivas'ta da yapıldı. Erken saatlerde sınavın yapılacağı merkezlere gelen adayların heyecanlı olduğu görüldü. Güvenlik taramasından geçirilen adaylar salonlara alındı. Saat 10.15'te başlayan sınavda öğrenciler içeri de ter dökerken ailelerde de dışarı Kuranı Kerim okuyarak dua etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseokulunda YKS'ye giren Aleyna Kayhan (19), sınavın başlamasından 45 dakika sonra rahatsızlandı. Sınav görevlilerinin haber vermesiyle sağlık ekipleri binaya gelerek Kayhan'a müdahale etti. Heyecanlandığı için fenalaştığı öğrenilen Aleyna Kayhan ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesinin acil servisine götürüldü.

Kaynak: DHA