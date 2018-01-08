Sivas Yıldızeli'nde Köpek Zehirleme İddiası

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğü idida edildi. Valiliğin talimatıyla konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Yıldızeli ilçesinde sokakta ağzından köpükler gelerek ölen köpekleri görüntüleyen gençler, sosyal medyadan bunları paylaşarak Valiliğe ihbarda bulundu. Görüntüyü paylaşan gençlerden Zişan Çakar, Vali Davut Gül'den destek istedi. Vali Gül, cevabında konuyla ilgili Yıldızeli Kaymakamlığını bilgilendirdiklerini belirterek, inceleme yapılacağını söyledi. Köpekleri yerde titreyerek can çekişirken görüntüleyen gençler, kurtarmak için ayran içirdiklerini ancak sonuç alamadıklarını dile getirdi. 5 köpeğin bu şekilde telef olduğu iddia edildi. İlçede çekilen görüntüler hayvanseverlerin tepkisini alırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.