Sivas Yıldız Dağı'nda Kayak Sezonu Yoğunluğu

Sivas'ta sezonun açılmasıyla kayakseverler Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezine akın etti.

Sivas'ta son günlerdeki kar yağışı ile birlikte Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde kayak sezonu açıldı. Kar kalınlığının yaklaşık 30 metreyi bulduğu kayak merkezine hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar akın etti. Tokat, Amasya, İstanbul ve özellikle çevre illerden misafirlerini ağırlayan kayak merkezinde vatandaşlar kayak yapmanın keyfini yaşadı. Pistlerin tamamının açılmamasına rağmen amatör pistte vatandaşlar kızak ve kayak takımlarıyla kayarak spor ve eğlencenin tadını çıkardı. Turlarla çevre illerden gelen üniversite öğrencileri kayak yapmanın yanı sıra çeşitli oyunlar düzenleyerek doyasıya eğlendi.

EN GENÇ VE EN EKONOMİK TESİS

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi sorumlusu Buruciye A.Ş Genel Müdürü Mustafa Altun tesis hakkında bilgi verdi. Karla birlikte kayak sezonunun açıldığını söyleyen Altun, Dünden itibaren yoğun bir ilgi ile karşı karşıyayız. Hem çevre illerden hemde Sivas'tan insanlar akın etmekte. Sezonumuz gayet iyi başladı. Şu anda otelimizde kısmı doluluk var. Sömestr itibariyle de otellerimizin doluluğu da yüzde 100'e yaklaştı. Tesisimiz de profesyonel kayakçıların pistlerimiz ve acemilerin kayacağı pistlerimiz mevcuttur. Hizmet verme noktasında hiçbir eksiğimiz bulunmamaktadır. Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi en genç ve en ekonomik tesis olarak tanımlamaktayız. Bizim hedefimiz sürekli yukarıya doğru çıkarmaktır dedi.

Kayak yapmaya gelen vatandaşlar ise eğlenceli saatler geçirdiklerini belirtti. Tokat'tan kayak yapmayan gelen Bilgenur Yüce, Üniversitenin düzenlemiş olduğu bir geziyle buraya geldik. İlk defa geliyorum ve çok güzel bir yer dedi. Selin Polat ise kayak merkezini çok beğendiğini söyleyerek, Buraya gelmeyi çok istiyordum. Hava çok soğuk ama çok eğlenceli. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorumö diye konuştu.