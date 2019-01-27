Sivas - Yıldız Dağı'nda Gece Kayağına Büyük İlgi

Sivas'ta Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yılında 100 Etkinlik sloganıyla planlanan programların ilki olan 'Valilik Kupası Geleneksel Kayak Yarışları' Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yapıldı. Gece yapılan meşaleli kayak gösterisi ilgi çekti.

Birçok organizasyonunun yapıldığı Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde düzenlenen yarışlar; kayaklı koşu, snowboard, alp disiplini, kuzey disiplini ve aileler kızak yarışı şeklinde gerçekleşti. Yarışlara, ülke genelinden birçok sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Vali Salih Ayhan ve programa katılan il protokolü takdim etti. Kayak sporunu geliştirmek amacıyla düzenlenen yarışlar sonrası gece kayağı ve meşaleli kayak gösterisi de gerçekleştirildi. Kayakçılar ellerinde meşaleler ve Türk bayrağı ile gösteri sundu. Kayakçıların gösterisi ilgi ile izlendi.

Yarışlarla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında geleneksel hale gelen Valilik Kupası Kayak Yarışları'nı son dört yıldır Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde başarılı ve sağlıklı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer bir mutluluk sebebimiz ise her yıl artarak yoğun bir katılımın olmasıdır dedi.

Sivas başta olmak üzere ülke genelinde birçok ilden çok sayıda sporcunun yarışlara katıldığını ifade eden Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne talebin artması ile birlikte bu merkezi Türkiye'nin gündemine taşımaya ve uluslararası platformda temsil etmeye başladık. Sivas, kış memleketi. Bunu berekete, kara, eğlenceye çevirelim dedik. 4 yılda tesisimiz önemli ve fark edilir bir mesafe kat etti. Hem kayak sporcularının yetiştirilmesinde, hem de vatandaşlarımıza sosyal aktivite imkanı sağlanması noktasında Sivas'ta önemli bir eksikliği giderdi. Şehrimiz yazın kaplıcaları ve doğal güzellikleri ile vatandaşlarımıza birçok imkan sunarken, kışın kar belki de eziyet gibi görünüyordu. Şimdi ise görüyoruz ki çocuklarımız, ailelerimiz ve kırsalda yaşayan bölge halkı için önemli bir nimet oldu. Ben kayağı aile sporu olarak görüyorum. Kışın çocuklarımızı sanal alemden, teknolojinin esiri olmaktan kurtarmak için önemli bir merkez burası. Onları gereksiz dijital ağdan kurtarmak, etkileşime kapalı olan kapılarını aralamak için bu tür organizasyonlarda dayanışma, beraberlik görüyor, deşarj olduklarını izliyoruz. Çocuklarımız sosyal ve sportif etkinliklerden mutlaka faydalanmalıdır. diye konuştu.

Hafta sonu ailelerin hafta içi ise öğrencilerin kayak eğitimi aldığını aktaran Ayhan, Buranın cazibesini daha da artıracağız, tanıtımı daha çok yapacağız. Burası Türkiye'nin en genç, en modern ve en ekonomik kayak merkezi. Buraya herkesin sahip çıkmasını istiyoruz. Bizim maksadımız ticaret değil. Bu bölgenin kalbi burada atacak. Burası daha da yoğun olacak. İnşallah ilerleyen dönemlerde bu pistler bizlere yetmeyecek, yeni pistler yapacağız. Şu an merkezin en büyük eksikliği yatak kapasitesinin yetersiz gelmesi. Yıldız Dağı Sivas'ın bir değeri, bir markasıdır. Bu tarz organizasyonlar, hem spora hem de tesislere önemli katkı sağlıyor. Bu kapsamda, Valilik Kupası Geleneksel Kayak Yarışları'nın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA