Sivas-yıldız dağı kış sporları ve turizm merkezi'nde kar yağışı

02.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:34

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar yağışı

Sivas'ta yer alan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde mevsimin ilk karı yağdı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu merkezde kayak sezonunun kısa sürede açılması bekleniyor.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışının ardından merkezde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Kar yağışıyla birlikte merkezde kayak sezonunun kısa sürede açılması bekleniyor. Kayak merkezinde, 2 bin 226 ile bin 636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

Kaynak: DHA