" Sivas Yetimlerine Sahip Çıkıyor Projesi" kapsamında, Sivas Ravza Derneğince 320 bin lira bağışta bulunuldu.

Valilikte düzenlenen protokol töreninde konuşan Vali Davut Gül, projenin amacının Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde dosyası bulunan yetim ve öksüzlere ev sağlamak olduğunu söyledi.

Sivas Belediyesine ait olan "Vefa Konutları"nın 40'ının yetimlere alınmak üzere, tahsis edildiğini aktaran Gül, "Bir ön protokol yaptık. Sivas merkezde yaşayan yetim ve öksüzlere bu 40 daireyi vereceğiz. Bu konutlar Belediye tarafından piyasanın altında fiyatlandırıldı. Bu anlamada avantajlı. Bir kısmını da Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü karşılıyor. Bizler hayırseverlerden her konut için 40 bin lira talep ediyoruz. Sivas yetimlerine sahip çıkıyor derken, 40 bin lira veren hayırsever bir yetimin konut edinmesine yardım etmiş olacak." diye konuştu.

Gül, Ravza Derneği Sivas Şubesi'nin 320 bin liralık çek verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu parayla 8 konut alınmış olacak. 8 konutumuza destek olanlara, vefa konutları yaparak belediye başkanlığına ve bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu konutları verdikten sonra Sivas merkezde yetim, öksüz olup sosyal yardımlaşmada dosyası olup evi olmayan hiç kimse kalmayacak. Dolayısıyla da ismine yakışır bir durum olacak. Henüz diğer konutların 40 bin liralarını bulamadık ama Sivas'ın hayırseverlerine güveniyoruz. İnanıyorum ki bu tanıtımdan sonra bizlere yardımda bulunucaklardır."

Sivas Ravza Derneği Başkanı Abdullah Ağbektaş da dernek olarak yaptıkları çalışmaları anlatarak, "Bu projeyi duyduğumuzda yardımcı olmak istedik. Bir yıl içerisinde 320 bin lira bağış topladık ve 8 yetim ya da öksüzümüzün ev sahibi olmasına vesile olduk. Bundan sonra da her türlü sosyal faaliyetlerde yer almak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı ve Ağbektaş 320 bin liralık temsili çeki Vali Davut Gül'e teslim etti.