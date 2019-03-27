Sivas Yeni Okul Binalarına Kavuşuyor

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yapımı devam eden okul inşaatlarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Fatih Mahallesinde 24 derslikli ilkokul, 24 derslikli ortaokul ve 150 kişilik spor salonunu, Alibaba Mahallesinde 16 derslikli imam hatip ortaokulu, Şeyhşamil Mahallesinde 10 derslikli Görme Engelliler Ortaokulu, Kılavuz Mahallesinde 24 derslikli Merkez İmam Hatip Lisesi, 200 kişilik yurt, uygulama cami ve spor salonu, Kaleardı Mahallesinde 24 derslikli Asım Şahin İmam Hatip Ortaokulu ile yurt inşaatında incelemelerde bulundu.

Havaların ısınmasıyla birlikte inşaat sezonunun açıldığını ve il genelindeki okulların inşaat çalışmalarının başladığını belirten Ayhan, "Sivas, eğitimde fizik altyapıda çok iyi noktada. Birçok mahallemizde yeni okullar yapılıyor. Kılavuz Mahallesinde de 20 bin metrekare alana spor salonu ve yurdu olan bir okul kazandırıyoruz. Bu okulumuzu yeni eğitim öğretim dönemine yetiştireceğiz. Kamu yatırımları dikkate alındığında ilimiz eğitim altyapısı anlamında örnek şehirlerden biri olacak. Bunu akademik ve içerik anlamında da en güzel şekilde destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İl genelinde 60'a yakın devam eden inşaatın tamamlandığında il ekonomisine de katkı sağlanacağını aktaran Ayhan, "Her inşaat sektörü 200'e yakın sektörü de domine etmektedir. Bunun için de çalışmalarımıza hızlı başladık. Arkadaşlarımıza gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Vali Ayhan, 2019 yılında Sivas'ın tekli eğitime geçeceğini de aktardı.

Ayhan'a incelemeleri sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve İl Özel İdaresi teknik personeli eşlik etti.

Kaynak: AA