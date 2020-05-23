SİVAS YAYLAYA KAR YAĞDI
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SİVAS YAYLAYA KAR YAĞDI

Sivas'ta hava sıcaklığı bir günde 17 derece düştü (2)Hava sıcaklığnını il genelinde ani düşüş göstermesiyle yüksek kesimlerde kar yağ etkili oldu.

23.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:22

Sivas'ta hava sıcaklığı bir günde 17 derece düştü (2)

Hava sıcaklığnını il genelinde ani düşüş göstermesiyle yüksek kesimlerde kar yağ etkili oldu. Sivas'ın Koyulhisar ilçesine 20 kilometre mesafede yer alan çam ormanları arasındaki Eğriçimen Yaylası'na kar yağdı. Yaylada kalanlar güne kar sürprizi ile uyandı. Bahar nedeni ile yeni açan kır çiçeklerinin de üzerlerinin beyaz örtüyle kaplandığı görüldü.

SİVAS YAYLAYA KAR YAĞDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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