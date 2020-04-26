SİVAS Yaşlı kadının meyve fidanı isteği yerine getirildi
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Vefa Sosyal Destek Grubu, Güncel, Haber

SİVAS Yaşlı kadının meyve fidanı isteği yerine getirildi

Yaşlı kadının meyve fidanı isteği yerine getirildiSİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Necmiye Yıldız'ın (74) isteği üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından bahçesine meyve fidanı dikildi.

26.04.2020 19:24 | Son Güncelleme: 26.04.2020 19:25
SİVAS Yaşlı kadının meyve fidanı isteği yerine getirildi

Yaşlı kadının meyve fidanı isteği yerine getirildi

SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Necmiye Yıldız'ın (74) isteği üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından bahçesine meyve fidanı dikildi.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan Necmiye Yıldız, Vefa Sosyal Destek hattını arayarak bahçesine dikmek için meyve fidanı talep etti. Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, meyve fidanını alarak Yıldız'ın bahçesine götürdü. Yıldız'ın diğer ihtiyaçlarını da temin eden ekipler, kayısı fidanını toprakla buluşturdu. İsteği yerine getirilen Yıldız ekiplere teşekkür etti.

SİVAS Yaşlı kadının meyve fidanı isteği yerine getirildi

Kaynak: DHA

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