SİVAS Yaralı kumru yavrusu tedaviye alındı

Yaralı kumru yavrusu tedaviye alındı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaralı halde bulunan kumru yavrusu, veterinere götürülerek tedaviye alındı.

Sivas'tan Suşehri ilçesine giden Ticaret Borsası çalışanı Adem Karakaya, yolda yaralı halde bir kumru yavrusu buldu. Karakaya yavru kumruyu ilçede görev yapan veteriner hekim Mehmet Atmaca'ya götürdü. Başından yaralı olan yavru kumru, muayenesi yapılarak tedaviye alındı. Kumruyu bulan Adem Karakaya, Aracımla yolda seyir halindeyken önümde çırpınan yaralı kumru yavrusunu fark ettim. Kafasından yaralı halde bulduğum kumru yavrusunu insanlık adına alıp en yakın veteriner hekime götürdüm, tedavisini yaptırdım dedi.

Veteriner Hekim Mehmet Atmaca ise, Yaralı kumru yavrusu büyük bir ihtimalle yuvasından düşmüş, başından darbe almış. Gözünün biri kapalı pozisyonda. Diğer hayvanlar zarar vermişler. Biz de tedavisini yaptık diye konuştu.

Yavru kumru tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğaya salınacak.

Kaynak: DHA