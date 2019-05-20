Sivas Yanan Binadaki Kedi ve 4 Yavrusunu İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Yanan binadaki kedi ve 4 yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Sivas'ta bir marangoz atölyesinde çıkan yangında içeride mahsur kalan kedi ve 4 yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Murat Taş'a ait mutfak dolabı, koltuk ve mobilya eşyası üretimi yapılan marangoz atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yangını müdahalesi sırasında yeni doğum yapmış bir kedi ve 4 yavrusu fark edildi. Bu sırada maskelerini takan itfaiye ekipleri marangozhanenin içerisine girerek kedi ve yavrularını kurtardı. Kurtarılan yavruları ekipler suyla yıkadı. Kedi ve yavruları daha sonra güvenli bir yere konuldu. Kontrol altına alınarak söndürülen ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA