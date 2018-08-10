Sivas Yakalanan Yankesicilik Şüphelisi, Firari Cinayet Hükümlüsü Çıktı Hd

6 Ağustos günü Atatürk Caddesi üzerinde bulunan banka şubesinden 16 bin 300 lira çeken Ramazan Y., iş yerine geldi. Ramazan Y., çektiği parayı poşet içinde masanın üzerine bırakırken, onu bankadan itibaren takip eden şüpheliler müşteri gibi dükkana girdi. Ramazan Y.'yi oyalayan şüphelilerden biri, 16 bin 300 liranın içinde olduğu poşeti aldı. İş yerinden önce para dolu poşeti çalan şüpheli çıkarken, diğerleri de bir süre oyalandıktan sonra ayrıldı. Parasının çalındığını fark eden Ramazan Y., çevredekilerin de gelmesiyle kaçan şüphelilerin peşinden gitti; ancak izlerine rastlamadı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Olayın ardından şüpheliler kaçtıkları otomobil ile Adana'da yakalandı. Gözaltına alınan Fırat Ç., Hasan D., ve üzerinde Eray İ. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunan Yasin İ. sorgulanmak üzere emniyete getirildi. 2010 yılında Adana'da, kayınvalidesi Gülten Sansür'ü (43) öldürüp, boşandığı eski eşi Cemile Seçil Sansür'ü (20) yaraladığını ve tutuklu bulunduğu Niğde Açık Cezaevinden 9 ay önce firar ettiği ortaya çıkan, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yasin İ. yakalandığı Adana'da tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler, Fırat Ç. ve Hasan D., ise Adana'daki işlemlerinin ardından Sivas'a sevk edildi. Sivas'ta emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.