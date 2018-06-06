Sivas Yağmur Altında Poşetli İftar Hd

Yağmur altında poşetli iftar

SİVAS'ta Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ında katıldığı iftar programında sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazıları yağmura rağmen masadan kalkmayarak yemeğe devam etti.

İl Özel İdaresi tarafından Makine İkmal Müdürlüğü bahçesinde muhtarlar, İl Genel Meclisi üyeleri ve Özel İdare personeli için iftar programı düzenlendi. Programa Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, ilçe kaymakamlarızda katıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. Bir süre sonra görülen sağanak yağış iftar programına katılanlara zor anlar yaşadı. Bazıları kalkıp çevredeki binalara girerken, bazıları ise naylon ve poşetleri başlarına takarak yemeklerine devam etti. Protokol üyeleri de yağmur nedeniyle alanı terk etti.