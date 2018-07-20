Sivas'ya Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda 3 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünde yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas genelinde sokak satıcıları ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik son 7 günde yapılan çalışmalarda 7.06 gram eroin, 2 sigara ucu bonzai, 15,09 gram bonzai ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alına 13 şüpheliden 10'u serbest bırakıldı, 3 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altıntabak Mahallesi'nde bir ikamette yabancı uyruklu şahısların uyuşturucu madde sattığı yönünde bilgi aldı.

İkamete yapılan operasyonda aralarında uyuşturucu madde ticaretinden aranması olan İran ve Afganistan uyruklu 5 kişi yakalandı.

İkamette yapılan aramada 7.06 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3 'ü serbest bırakıldı, 2 kişi ise uyuşturucu madde ticareti suçundan mahkemeye sevk edildi.