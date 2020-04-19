SİVAS Vefa Destek ekipleri, evinden çıkamayan yaşlı çiftin odunlarını kırdı Vefa Destek ekipleri, evinden çıkamayan yaşlı çiftin odunlarını kırdıSİVAS'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı çiftin odunlarını Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri kırdı.

Vefa Destek ekipleri, evinden çıkamayan yaşlı çiftin odunlarını kırdı

SİVAS'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı çiftin odunlarını Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri kırdı.

Sivas Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Hasan (76) ve Lütfiye Yıldız (70) çiftinin evine gıda kolisi götürdü. Koliyi teslim eden ekipler, yaşlı çiftin evininin önündeki odunları da kırarak yerine yerleştirdi. Odunlarının kırılmasından memnuniyet duyan yaşlı çift ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: DHA