Sivas ve Yozgat'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Arttı

Sivas ve Yozgat'ta trafiğe kayıtlı araç sayıları geçen yıla göre artış gösterdi.



TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Sivas' ta Kasım ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 156 bin 621, bir önceki ay 156 bin 086, geçen yılın aynı ayında ise 148 bin 081 olarak gerçekleşti. Kasım ayı sonu itibarıyla Sivas'ta trafiğe kayıtlı toplam 156 bin 621 adet taşıtın yüzde 52.1'ini otomobil, yüzde 2.2'sini minibüs, yüzde 0.8'ini otobüs, yüzde 16.1'ini kamyonet, yüzde 3.9'unu kamyon, yüzde 4.3'ünü motosiklet, yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar, yüzde 20.3'ünü ise traktör oluşturmaktadır. Sivas'ta Kasım ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0.3, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5.8 oranında artış gösterdi.



Yozgat'ta ise Kasım ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 105 bin 985, bir önceki ay 105 bin 743, geçen yılın aynı ayında ise 101 bin 610 olarak gerçekleşti. Kasım ayı sonu itibarıyla Yozgat'ta trafiğe kayıtlı toplam 105 bin 985 adet taşıtın yüzde 46.2'sini otomobil, yüzde 2.5'ini minibüs, yüzde 0.6'sını otobüs, yüzde 11.7'sini kamyonet, yüzde 5'ini kamyon, yüzde 3.1'ini motosiklet, yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar, yüzde 30.7'sini ise traktör oluşturdu.



Yozgat'ta Kasım ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0.2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4.3 oranında artış gösterdi. - SİVAS