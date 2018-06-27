Sivas ve Yozgat'ta 173 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti

Sivas ve Yozgat'ta 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarında 173 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 254 kişi ise yaralandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Sivas'ta 2017 yılında meydana gelen bin 707 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 123 kişi hayatını kaybederken 3 bin 359 kişi ise yaralandı. Ölümlerin yüzde 40,7'si kaza yerinde, yüzde 59,3'ü 73 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti.

Yozgat'ta 2017 yılında meydana gelen bin 278 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda ise 50 kişi hayatını kaybederken 2 bin 695 kişi ise yaralandı. Ölümlerin yüzde 72'si 36 kişi kaza yerinde, 14 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. - SİVAS