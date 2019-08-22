Sivas ve Yozgat için sağanak uyarısı

22.08.2019 12:34

Sivas ve Yozgat'ta akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Sivas'ın kuzeyi ve Yozgat'ın kuzeydoğusunda akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA