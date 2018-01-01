Sivas ve Tokat'ta Mekke'nin Fethi kutlandı



Sivas ve Tokat'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından 'Mekke'nin Fethi' gecesi düzenlendi.



Sivas'ta Mekke'nin fethinin 1387'nci yıldönümü nedeniyle 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen programa yaklaşık 2 bin kişi katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Ugandalı hafız Seyfullah Muhammed Kıyaze tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Programda konuşan AGD Sivas Şubesi Başkanı Bülent Şimşek, Mekke'nin fethinin önemine değindi. Fetih ruhunun her yıl genç nesillere aktarılması gerektiğini belirten Şimşek, "Mekke şehirlerin anasıdır. Kabe ise yeryüzündeki bütün müslümanların kıblesidir. Biz şehirlerin anası Mekke'nin fethinin önemini özellikle genç nesile her yıl tekrar tekrar hatırlatmak gerektiğine inanıyoruz. Mekke'den sonra yeryüzünde en eski şehir Kudüs'tür. Mescid-i Aksa ise ilk kıblemizdir. Kudüs 100 yıllık bir işgal altındadır. Bu işgalin devam ediyor olması canımızı yakmaktadır. Genç nesiller mutlaka fetih ruhunu anlamalı, fet,h ve işgal arasındaki farkı bilmeli, fetih aşkıyla yaşamalıdır. İstanbul'u, Diyarbakır'ı Kudüs'ü, Mekke'yi birbirine bağlayan ruh fetih ruhudur." dedi.



Programda Kemal İbni Hümam Vakfı Sivas Fetih Spor Kulübü Karete takımı ve Türkiye Kung Fu ve Wushu Milli Takımı gösteri yaptı. Programda Sivas Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi. Ayrıca AGD tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi. Program, ilahi grubu Grup Kıyam'ın 'Mekke' konulu ezgileriyle sona erdi.



TOKAT'TA DA KUTLANDI



Anadolu Gençlik Derneği Tokat Şubesi tarafından organize edilen 'Mekke'nin Fethi' programı Hüseyin Akbaş Kapalı Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Geceye yaklaşık bin kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan AGD Tokat Şube Başkanı Hüseyin Reel, "Anadolu Gençlik Derneğimiz malum olduğu üzere 81 vilayetimizde ve yaklaşık 900 bölgede bugün Mekke'nin fetih ve Kudüs gecesini kutlamaktadır. Buraya gelen hanım efendilere ve beyefendilere ben bugün, miladi yılbaşı içkinin en çok içildiği bu gece, kumarın en çok oynandığı bu gece 'uzak durun bu menhiyattan, fuhuştan fücurdan' demeye gerek görmüyorum. 'Neslinizi çocuklarınızı koruyun, imanlı ve ahlaklı gençlik yetiştirmek için gayret edin' demeye gerek duymuyorum. Kudüs İslam'ındır, Yahudi mallarını boykot edin. 'Yahudilere Hıristiyanlara benzemeyin, onların adetlerini kutlamayın, onlar gibi olmayın' demiyorum. Çünkü buna gerek görmüyorumö dedi.



Düzenlenen program ilahi ve sinevizyon gösteri ile son buldu.