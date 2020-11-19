Sivas ve Kayseri'de kültür sanat
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas ve Kayseri'de kültür sanat

19.11.2020 13:01 | Son Güncelleme: 19.11.2020 13:05
Sivas ve Kayseri'de kültür sanat

Sivas ve Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Sivas ve Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta William Shakespeare'in klasiklerinden "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyunla seyircisinin karşısına çıkacak.

Yönetmenliğini SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün üstlendiği oyun, Atatürk Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 19.30'da, 21 Kasım Cumartesi günü ise saat 15.00'te sahnelenecek.

Oyunun biletleri "www.biletinial.com" adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

Kayseri

Kayseri Devlet Tiyatrosu ise "Eyvah Nadir" ve "Otelde Cinayet" adlı oyunları sahneleyecek.

Ahmet Metin Önel'in yazdığı, Ali Meriç'in yönettiği "Eyvah Nadir" oyununda Koray Karaca rol alıyor.

Oyun bugün saat 19.30'da Kayseri Devlet Tiyatro Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

Sam Bobrıck ve Ron Clark'ın yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın Türkçeye çevirdiği ve Gökçe Yurtsal'ın yönettiği "Otelde Cinayet" ise 24-26 Kasım'da Kayseri Devlet Tiyatro Sahnesi'nde seyircisinin karşısına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

İlgili Haberler

Son dakika kültür sanat: Kovid-19 tedavisi gören doktordan 'kendinizi koruyun' çağrısı
Son dakika kültür sanat: Kovid-19 tedavisi gören doktordan "kendinizi koruyun" çağrısı
Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Niğde'de
Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Niğde'de
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Böylesi kutlu bir emaneti taşırken şikayet değil ancak şükrederiz'
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Böylesi kutlu bir emaneti taşırken şikayet değil ancak şükrederiz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfi Elvan Donald Trump Meral Akşener Berat Albayrak
Magazin Ezgi Mola Deniz Seki Funda Eryiğit Mustafa Topaloğlu
Spor Cenk Tosun Lance Stroll Sergio Perez Mustafa Cengiz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Uefa Kaza Milli Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas ve Kayseri'de kültür sanat - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 13:23:51. #1.15#
title