Sivas ve Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.



Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Kendime Kıyamam" ve "Düş Yakamdan" oyunlarını seyircisiyle buluşturacak.



Alman yazar Curth Flatow'un kaleme aldığı, Türkçe'ye Hale Kuntay'ın çevirdiği "Kendime Kıyamam" oyununda, "mutlu evlilik" konusu ironik ve komik yönleriyle sahneye yansıtılıyor.

Oyun, nikah memuru Wolfgang Jaeger'in boşandıktan sonra oğlu Ulrich'le düzenli ve planlı bir bekar hayatı sürdürmesini ve oğlunu bir kadına bağlı olmadan yetiştirmesini konu alıyor. Oyunda, nikah memuru Jaeger'in aşka ve evliliğe ne kadar direneceği sorusuna yanıt aranıyor.

Selçuk Sazak'ın yönetmenliğini üstlendiği oyunda, Volkan Gündüz, Can Atak, Filiz Demiralp, Begüm Atak, Neyra Karaböcü, Göksu Girişken, Serkan Yanar, Burak Fındıkcı, İnanç Keteci, Elif Ayça Aksu ve İsmail Tütüncü rol alıyor.



"Kendime Kıyamam" oyun, bugün saat 19.30 izleyiciyle buluşacak.

SDT'nin diğer komedi oyunu "Düş Yakamdan" ise yarın saat 19.30'da, 30 Mart Cumartesi günü de saat 14.00 ve 19.30'da izlenebilecek.

Kayseri'de "Haydi Karına Koş" oyunu, izleyiciyle buluşacak.

Replikart Sahne Sanatları tarafından sahnelenen oyun, bugün saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda beğeniye sunulacak.

İki perdelik komedi oyununun yönetmenliğini, Melih Cevdet Avşaroğlu yapıyor.

Kaynak: AA