Sivas ve Kayseri'de, kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Sivas'ta ve Anadolu'nun çeşitli sahnelerinde perde açmaya devam eden Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta 2 farklı oyunu Ankara ve Sivas'ta izleyiciyle buluşturacak.

SDT, ilk olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü öncülüğünde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek "Kadın Yazarlar Haftası"nda, "Lena, Leyla ve Diğerleri" isimli oyunla Ankara'da perde açacak.

Kadına yönelik şiddeti farklı bir bakış açısıyla sahneye taşıyan, "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyun, 10-16 Aralık arasında 6 temsil gerçekleştirecek.

Oyunda, yaşanan coğrafyanın etkin baskıları göz önünde bulundurulduğunda "hayır" demekle diyememek arasındaki çizgi, başkaldırmakla boyun eğmek arasındaki keskinlik ve bir kadının içindeki kargaşayla dışındaki düzenin çatışması sonucu oluşan durum anlatılıyor.

Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde ise yerli komedi oyunu "Geçmiş Zaman Olur Ki" seyirciyle buluşacak.

Türk halk tiyatrosunun orta oyunu türünün farklı yorumlanması olan oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 15 Aralık'ta ise saat 14.00 ve 19.30'da sahnelenecek.

Oyunda, kendinden ödün vermeyi her zamanki gibi yanlış algılayan Karagöz ile politikada ilerlemeye çalışan Kavuklu'nun öyküsü, geleneksel üslupla anlatılıyor.

Kayseri

İstanbul Baba Sahne'nin "Bir Baba Hamlet" oyunu, Kayseri'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sebastian Seidel'in yazdığı, Yücel Erten'in Türkçe'ye uyarladığı, Emrah Eren'in yönettiği oyunda Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu rol alıyor.

Oyun, 16 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde izlenebilecek.

Senaryosunu Sam Bobrick'in yazdığı Levent Tülek'in uyarlayıp yönettiği "Bavul" adlı tiyatro oyunu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda 16 Aralık Pazar günü saat 19.30'da sahne alacak.

Oyun, son derece zıt karakterli iki kişinin çılgın, delice ve kahkaha dolu karşılaşmalarını konu alıyor. Çaresiz ve huysuz bir adamın bavulunun havaalanında yalnız ve meraklı bir kadının bavulu ile karışması ile başlayan hikaye, tuhaf ve komik olayların birbirini kovalamasıyla devam ediyor.

Karart Kültür Sanat tarafından sahnelenecek oyunda Bekir Aksoy, Çiçek Dilligil, Yasemin Hadivent ve Mert Asutay rol alıyor.