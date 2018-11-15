Sivas ve Kayseri'de, kültür sanat etkinlikleri bu hafta tiyatro oyunu ve konserle devam edecek.



Sivas Devlet Tiyatrosu, Zehra İpşiroğlu'nun kaleme aldığı, Ayşen İnci'nin yönettiği "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyunu sahneleyecek.



Oyunda, yaşanan coğrafyanın etkin baskıları göz önünde bulundurulduğunda "hayır" demekle diyememek arasındaki çizgi, baş kaldırmakla boyun eğmek arasındaki keskinlik ve bir kadının içindeki kargaşayla dışındaki düzenin çatışması sonucu oluşan durum anlatılıyor.



Dekor tasarımı Özlem Karabay'a, kostüm tasarımı Nalan Türkoğlu'na, ışık tasarımı Çetin Atay'a ait oyunda Filiz Demiralp rol alıyor.



Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 17 Kasım Cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30 saatlerinde sahnelenecek.

Kayseri

Kayseri'de, Kamil Erdem tarafından gitar resitali verilecek.

Resital, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı tarafından 20 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Kamil Erdem'in, Neşet Ertaş, Antonio Lauro, Consuelo Velazguez gibi sanatçıların eserlerini seslendireceği Güzel Sanatlar Fakültesi Konser Salonu'ndaki resital, saat 18.00'de başlayacak.