Sivas ve Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Sivas Devlet Tiyatrosu, Zehra İpşiroğlu'nun kaleme aldığı, Ayşen İnci'nin yönettiği "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyunu sahneleyecek.

Oyunda, yaşanan coğrafyanın etkin baskıları göz önünde bulundurulduğunda "hayır" demekle diyememek arasındaki çizgi, baş kaldırmakla boyun eğmek arasındaki keskinlik ve bir kadının içindeki kargaşayla dışındaki düzenin çatışması sonucu oluşan durum anlatılıyor.

Dekor tasarımı Özlem Karabay'a, kostüm tasarımı Nalan Türkoğlu'na, ışık tasarımı Çetin Atay'a ait oyunda Filiz Demiralp rol alıyor.



Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da seyirciyle buluşacak.

Kayseri

Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Reis Bey adlı romandan tiyatroya uyarlanan aynı isimli oyun, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Görevinden hiç taviz vermeyen, yasalara son derece bağlı, kanun makinesi, taş kalpli bir ağır ceza reisinin vicdan muhasebesinin anlatıldığı oyun, 9 Kasım'da saat 20.00'de, 10 Kasım'da ise saat 15.00 ve 20.00'de seyirci karşısına çıkacak.

Çocuklara yönelik tiyatro oyunu "Alis Harikalar Diyarında" Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda 13 Kasım'da saat 19.00'da, "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyunu ise aynı tarihte Kadir Has Gösteri ve Kongre Merkezin'nde saat 20.30'da izleyiciyle buluşacak.