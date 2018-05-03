SİVAS/ Sivas ve Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) "Kendime Kıyamam" adlı oyunla izleyici karşısına çıkacak.

Alman yazar Curth Flatow'un kaleme aldığı, Hale Kuntay'ın Türkçeye çevirdiği "Kendime Kıyamam" adlı oyunda, zamanın öne çıkan konularından "mutlu evlilik", ironik ve komik yönleriyle sahneye yansıtılıyor. Oyun, nikah memuru Wolfgang Jaeger'in boşandıktan sonra oğlu Ulrich'le düzenli ve planlı bir bekar hayatı sürdürmesini ve oğlunu bir kadına bağlı olmadan yetiştirmesini konu ediyor.

Selçuk Sazak'ın yönetmenliğini üstelendiği oyunda Volkan Gündüz, Can Atak, Filiz Demiralp, Begüm Atak, Neyra Karaböcü, Göksu Girişken, Serkan Yanar, Burak Fındıkcı, İnanç Keteci, Elif Ayça Aksu ve İsmail Tütüncü rol alıyor.

"Kendime Kıyamam" adlı oyun, bugün ve yarın 19.30, 5 Mayıs Cumartesi de 14.00 ve 19: 30'da izleyiciyle buluşacak.

Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kentte düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 6 Mayıs'ta "Profesyonel fotoğraf eğitimi ve Kültepe, Kaniş, Karum gezisi" gerçekleştirilecek.

Öte yandan "Maşa ile Koca Ayı 2" adlı çocuk sineması, bir alışveriş merkezinin sinema salonunda Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ücretsiz izlenebilecek.