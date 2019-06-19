Sivas ve çevresi için meteorolojik uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sivas ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sivas ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü Sivas ve çevresinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda gök gürültüsü ile birlikte metre kareye 21 ila 50 kilo yağış düşmesinin beklendiği belirtildi. Su baskını, ani sel, dolu ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması istendi. - SİVAS
Kaynak: İHA
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