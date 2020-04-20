Sivas Valisinden eldiven talimatı
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Salih Ayhan, Sivas, Güncel

Sivas Valisinden eldiven talimatı

Sivas Valisi Salih Ayhan video konferans yöntemiyle il müdürlerine verdiği talimatlarda gıda satışı yapılan tüm işletmelerde eldiven kullanımının denetlenmesini istedi.

20.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:07
Sivas Valisinden eldiven talimatı

Sivas Valisi Salih Ayhan video konferans yöntemiyle il müdürlerine verdiği talimatlarda gıda satışı yapılan tüm işletmelerde eldiven kullanımının denetlenmesini istedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Korona virüs(Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, il müdürleri ile yaptığı olağan değerlendirme toplantılarına Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden devam ediyor. Kurumların çalışmalarını, alınan tedbirleri video konferans yöntemiyle takip eden Ayhan, bu süreçte kurum müdürlüklerine beklenilen kamu hizmetleri ve projeler ile ilgili talimatlarda bulundu. OSB Müdürü Emre Torun, OSB Müdürü Mustafa Beştepe ve İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Cem Salihoğlu'ndan bilgi alan Vali Ayhan, Koronavirüs sürecinin ardından çok yoğun bir çalışma sürecine gireceklerini, gayret göstereceklerini ve enerjilerini buraya çok yoğun bir şekilde harcayacaklarını söyledi.

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kadir Boztepe, solunum cihazları ile ilgili bilgi vererek ilave tedbirler aldıklarını, cihazların her gün kontrolünün yapıldığını belirterek, "Kullanılmayan veya vefat eden vatandaşlarımızın cihazlarının gelmesini beklemeden gidip teslim alıyoruz, temizliğini, hijyenik bakımını yapıyoruz, 5 gün dinlendiriyoruz daha sonra ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz."dedi. Vali Salih Ayhan ise "SGK işin ana omurgalarından birisi. Vatandaşımız kuruma doğrudan gelmeden online hizmetlerini alabilmesi lazım. SGK Sivas'ta şuanda iyide bir sınav veriyor. Hem rutin görevlerini yapma açısından hem de ilave olarak Vefa Sosyal Destek ekiplerine görev anlamında bu sürece çok olumlu, pozitif katkı sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

'Maske ve eldivensiz kimse olmayacak'

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tanzer Erdem ve İl Ticaret Müdürü Selim Baş'dan da kurumun çalışmalarını öğrenen Ayhan, "Marketlerde, maske ve eldivensiz kimse olmayacak, kişi sayısı ve sosyal mesafeler çok çok önemli, fahiş fiyat uygulayanların tespit edilmesi bu konuları hassasiyetle takip edin. Bir de bu süreçten etkilenenleri odalarla beraber görüşerek bununla ilgili çalışma başlatın." dedi. Orman İşletme Müdürü Sefa Duman ile de görüşen Ayhan, çalışmaların çok anlamlı olduğunu söyleyerek, yapılacak olan çalışmaların da 20- 30 yıl sonrada insanlar için anlam ifade edeceğini ve hayır duaları alacaklarını belirtti. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç'ten de bilgi alan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Üretim ve tedarik zincirini aksatmadan, daha aktif çalışmalara devam etmemiz çok önemli. Bu süreçte 4 kavram önemli kamu düzeni, sağlık, sosyal izolasyon ile üretim ve tedarik zinciri. Bu üretim ve tedarik zincirinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuz eskisine göre daha fazla enerji sarf etmesi, daha fazla gayret göstermesi gerekiyor." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Okan Gün ile de görüşen Ayhan, hiçbir hayvanın sokakta aç kalmaması gerektiğini ve takip edileceğini vurguladı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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