Sivas Valisi Salih Ayhan Ulaş'ı ziyaret etti
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Sivas Valisi Salih Ayhan Ulaş'ı ziyaret etti

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ulaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan Ulaş'ı ziyaret etti
25.08.2020 17:43 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:04

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ulaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ayhan, Ulaş Hükümet Konağı önünde Kaymakam Cengiz Nayman, İl Genel Meclis üyeleri ve muhtarlar tarafından karşılandı.

Pandemi sürecindeki başarılı çalışmalarından dolayı Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret eden Ayhan, ilçe esnafını gezerek sohbet etti.

Tedbirlere uymaları konusunda esnafa uyarılarda bulunan Ayhan, ilçe halkının bu konuda daha duyarlı olduğunu söyledi.

Ayhan, 1993 yılında Ağrı Doğubeyazıt'ta şehit olan Jandarma Er Şehit Hacı Avcı'nın Yenikarahisar Mahallesi'ndeki ailesini de ziyaret etti.

Vali Ayhan, daha sonra Örenlice köyünde yapımı devam eden sulama göletinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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