Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivasspor kafilesinin İsrail'de mahsur kalmasını kınadı
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Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivasspor kafilesinin İsrail'de mahsur kalmasını kınadı

11.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:34
Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivasspor kafilesinin İsrail'de mahsur kalmasını kınadı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Demir Grup Sivasspor'un deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşmasının ardından İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur bırakılmasını kınadı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Demir Grup Sivasspor'un deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşmasının ardından İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur bırakılmasını kınadı.

Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin takımı Sivasspor Kulübünün maruz bırakıldığı akıldışı muameleyi esefle kınıyorum. Sözde kendini medeni gören toplumların, fırsat yakaladıklarında nasıl da barbar olduklarını bir kez daha görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Vali Ayhan, Sivasspor Kulübü'ne "geçmiş olsun" temennisinde de bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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