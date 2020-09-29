Sivas Valisi Salih Ayhan muhtarlarla buluştu
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Sivas Valisi Salih Ayhan muhtarlarla buluştu

29.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:11
Sivas Valisi Salih Ayhan muhtarlarla buluştu

Sivas Valiliği İl İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından koordine edilen "Eylül Ayı Olağan Muhtarlar Toplantısı" Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında yapıldı.

Sivas Valiliği İl İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından koordine edilen "Eylül Ayı Olağan Muhtarlar Toplantısı" Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ayhan, muhtarlığın önemli bir görev olduğunu belirterek, muhtarlıkların devlet ile vatandaş arasında ki ilk bağlantı yeri olduğunu aktardı.

Pandemiden koruma ve korunmadan daha önemli bir kamusal hizmetin olmadığını vurgulayan Vali Ayhan, "Kovid-19 salgınından korunmada önemli hizmetlerde bulundunuz. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Köyde yaşayan vatandaşlarımız da bu konuda dikkatli olmalı. Salgın henüz bitmedi, virüs hala aramızda dolanmakta." ifadelerini kullandı.

Eğitim konusuna da değerlendirmede bulunan Ayhan, şunları kaydetti:

"İlimizin coğrafyası çok büyük. Öğretmen sayısı en fazla olan illerin başında Sivas gelmektedir. Bakanımız İsmet Yılmaz döneminde Sivas'a önemli yatırımlar yapıldı. Eğitim alt yapımız çok iyi ancak coğrafyamızın büyük olması nedeniyle her yerde fiber internet ve GSM operatörlerinin olması mümkün değil. Bunu nasıl çözebiliriz, evlatlarımıza nasıl ulaşabiliriz, bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Merkezdeki evladımız nasıl bir eğitim alıyorsa köyde ki evladımız da aynı eğitimi alması için gayret ediyoruz."

Programın son bölümünde ise sosyolog Zeki Kaya, "Kadına Şiddet ve Kadın Acil Destek Sistemi"nin (KADES) sunumunu yaptı.

Vali Ayhan, telefondan çağrı atmasının ardından kısa süre içerisinde salona gelen polislerden KADES hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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