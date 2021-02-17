Sivas Valisi Salih Ayhan karla mücadele ekiplerine helva ve çay ikram etti

Sivas Valisi Salih Ayhan, karla mücadelede görev alan ekiplere helva ve çay ikramında bulundu.

Merkeze bağlı Porsuk grup köy yolunda yol açma çalışmalarına katılan Ayhan, ekiplere çalışmalarında başarı diledi.

Ayhan, burada yaptığı açıklamada, kentte dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının ve fırtınanın etkili olduğunu söyledi.

Kar ve fırtına nedeniyle kapanan Gürün-Pınarbaşı kara yolu ile Kızıldağ, Yağdonduran ve Çamlıbel geçitlerinin kontrollü bir şekilde açıldığını belirten Ayhan, birçok vatandaşı da ilçelerde misafir ettiklerini dile getirdi.

İl genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 916 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"İnşallah gün içerisinde arkadaşlarımız bunun tamamının üstesinden gelecekler. Geniş ve meşakkatli bir coğrafyamız var ancak tecrübemiz, birikimimiz ve kapasitemiz çok yüksek. Şu an ana arterlerimiz tamamen açık. Köy yollarında yoğun bir şekilde yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Karayolları, Özel İdare, belediyeler, tüm kamu kuruluşları vatandaşımızın ulaşım kolaylığını rahat bir şekilde sağlaması için gece gündüz çalışmaktadırlar."

Eğitime 1 gün ara verildiğini anımsatan Ayhan, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının da bugün idari izinli sayıldığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer