Sivas Valisi Salih Ayhan'ın Zara'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ziyaretleri

Sivas Valisi Salih Ayhan, Zara ilçesinde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerine katıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Zara ilçesinde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerine katıldı.

İlk olarak Canova köyüne gelen Ayhan ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın ailesini ziyaret etti.

Şehidin babası Ali Kantarcı ve annesi Fadime Kantarcı ile bir süre görüşen Ayhan, daha sonra Ütük köyüne giderek 15 Temmuz gazisi Ali Kesici'yi evinde ziyaret etti.

Kesici ve ailesi ile sohbet eden Ayhan, "Sizler bu toprakların nasıl vatan kılındığının canlı birer sembolüsünüz. Rabbim siz gazilerimizden razı olsun." dedi.

Yapak köyünde TRT ekibinin çekimlerine de katılan Ayhan, Yapak Vakfı Özköyler İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin etkinliklerini izledi.

Vali Ayhan'ın ilçe ziyaretlerinin ardından Zara Şehitliğinde program düzenlendi.

Kaymakam Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Fatih Çelik ve ilçe protokolü tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı, İlçe Müftüsü Burhan Al tarafından dua okundu.

Şehitlik programının ardından 15 Temmuz şehitleri için Zara Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel