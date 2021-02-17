Sivas Valisi Salih Ayhan'ın babası vefat etti
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Sivas Valisi Salih Ayhan'ın babası vefat etti

17.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:36
Sivas Valisi Salih Ayhan'ın babası vefat etti

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın, babası Ednail Ayhan, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın, babası Ednail Ayhan, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bayburt'ta yaşayan 68 yaşındaki Ednail Ayhan'ın kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Ednail Ayhan'ın cenazesinin yarın Bayburt'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü de sosyal medya hesabından, Vali Ayhan'ın vefat eden babası için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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