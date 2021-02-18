Sivas Valisi Salih Ayhan'ın acı günü
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Sivas Valisi Salih Ayhan'ın acı günü

18.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:02
Sivas Valisi Salih Ayhan'ın acı günü

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın babası Ednail Ayhan'ın cenazesi Bayburt'ta toprağa verildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın babası Ednail Ayhan'ın cenazesi Bayburt'ta toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 73 yaşındaki Ayhan için Demirözü ilçesi Çiftetaş Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine oğlu Sivas Valisi Salih Ayhan ve diğer yakınlarının yanı sıra Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Erzurum Valisi Okay Memiş, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Tokat Valisi Ozan Balcı, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ile Habib Soluk ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı öncesinde konuşan Vali Ayhan, babası için helallik isteyerek, "Vaktin sahibi Allah'tır. Bizim de sahibimiz Allah'tır. Dolayısıyla buna inandığımız için rahat ediyoruz. Bu dünya yolculuğunda önemli olan doğru ve dürüst bir şekilde yaşamak herhalde kazançların en güzelidir." dedi.

Daha sonra merhumun cenazesi oğlu Vali Ayhan'ın kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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