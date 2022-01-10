Sivas Valisi Salih Ayhan, gazetecilerin gününü kutladı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde düzenlenen kahvaltılı programda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ayhan, Hamidiye Kültür Parkı'nda düzenlenen programda kentte görev yapan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kahvaltının ardından söz alan Ayhan, kentte görev yapan gazetecilerin basın meslek ahlakına uygun hareket ederek birliktelik içinde çalıştıklarını belirterek, "Özellikle pandemi döneminde sizin ilişkilerinizi ve yaklaşım tarzınızı çok iyi gördük. Yani normal bir bilgilendirmeden daha da öte salgınla mücadelede bize omuz verdiniz. Kararlarımızı, düşüncelerimizi vatandaşlara ulaştırmamızda sizin gücünüzü kullandık. Ben bu açıdan size ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ayhan, ileride hayata geçirmeyi planladıkları basın müzesiyle ilgili gazetecilerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Programın ardından Hamidiye Kültür Parkı'nda basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Ayhan, çeşitli hediyeler takdim etti.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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