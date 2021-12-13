Sivas Valisi Salih Ayhan'dan kent merkezindeki kokuyla ilgili açıklama Açıklaması - Haberler
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Sivas Valisi Salih Ayhan'dan kent merkezindeki kokuyla ilgili açıklama Açıklaması

Sivas Valisi Salih Ayhan'dan kent merkezindeki kokuyla ilgili açıklama Açıklaması
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta akşam kent merkezinin bir bölümüne yayılan kokuya kanalizasyon kanalına bırakılan yakıt yağının neden olduğu bildirildi.

SİVAS (AA) - Sivas'ta akşam kent merkezinin bir bölümüne yayılan kokuya kanalizasyon kanalına bırakılan yakıt yağının neden olduğu bildirildi.

Vali Salih Ayhan, kent merkezinde birçok kişiyi rahatsız eden kokuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında vatandaşlara duyarlılığından dolayı teşekkür eden Ayhan, "Şehrimizin bir mahallesinde akşam saatlerinde yaşanan kokuyla ilgili ekiplerimizce yapılan incelemede, kısa süreli yaşanan kokunun doğalgaz veya farklı bir kimyasaldan olmadığı belirlenmiştir. Bir bölgeden kanalizasyon kanalına fuel oil (yakıt yağı) bırakılması sebebiyle etrafa yayılan koku olduğu tespit edilerek gerekli önlemler alınmıştır. Çevre kirliliğine sebep olacak veya vatandaşlarımızın sağlığını tehdit edecek herhangi bir risk bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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