Sivas Valisi Salih Ayhan'dan baklavalı sürpriz

06.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:50

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, koşunun ardından gruplar halinde pas ve top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.



Erdoğan Yeşilyurt, Samba Camara, Ziya Erdal ve Petar Sukuletic sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almadı.



Vali Ayhan: "Biz inandık, o sene bu sene diyoruz"



Sivas Valisi Salih Ayhan, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Sivasspor antrenmanına gelerek takıma moral verdi.



Futbolculara baklava ikram eden Ayhan, Galatasaray maçında seyirci rekoru kırılacağını söyledi.



Stadyumun bayraklarla donatılacağını da aktaran Vali Ayhan, "Yer gök kırmızı-beyaz olacak. Şehir inanıyor, son 2 maçta çok büyük güven ve moral verdiniz." dedi.



Sivasspor'un Galatasaray maçını kazanması halinde şampiyonluğun en güçlü adayı olacağını ifade eden Ayhan, "12 yıldır Sivas'ta görev yapıyorum ve benim için en heyecanlı maçlardan biri. İzlemeye bile cesaretim yok. Takımın morali, motivasyonu, dirayeti, gücü, şehrin inanmışlığı bizi çok daha diri tutuyor." diye konuştu.



Futbolculara inandığını ve güvendiğini dile getiren Vali Ayhan, "Sivasspor'un başarısı için bütün şehir, bütün yöneticiler olarak yanınızdayız. Sizlerin başarısı şehirde olağanüstü heyecan uyandırıyor. Olağanüstü bir mutluluk oluyor. Sivas'ın ülke gündemine taşınmasında çok büyük katkınız var. Biz inandık, o sene bu sene diyoruz." ifadelerini kullandı.