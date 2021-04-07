Sivas Valisi Salih Ayhan'dan AA'ya ziyaret

Sivas Valisi Salih Ayhan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı.

Ayhan, AA Sivas Bürosu'nu ziyaretinde 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının güvenilir haberciliğin adresi olduğunu belirtti.

AA'ya çalışmalarında başarılar dileyen Ayhan, tüm çalışanların 101. yılını tebrik etti.

Ayhan, ziyarette AA Büro Sorumlusu başmuhabir Önder Felek'e Sivas Valiliğince hazırlanan "Sivas Atlası"nı takdim etti. Felek de Ayhan'a, AA yayınlarından hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya