Sivas Valisi Salih Ayhan'dan 23 Nisan ve ramazan ayı mesajı
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Salih Ayhan, 23 Nisan, Sivas, Güncel

Sivas Valisi Salih Ayhan'dan 23 Nisan ve ramazan ayı mesajı

Sivas Valisi Salih Ayhan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

21.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:08
Sivas Valisi Salih Ayhan'dan 23 Nisan ve ramazan ayı mesajı

Sivas Valisi Salih Ayhan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, TBMM'nin Açılışının 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Sivas'ın 108 gün boyunca Milli Mücadele'nin başkentliğini yürüttüğünü ve Cumhuriyet'in ilk merkezi olduğunu anımsattı.

Bu kutlu mücadele sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığını hatırlatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Türk ulusunun geleceğine yön verdiği 23 Nisan, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bir bayramdır. Bu tarih aynı zamanda yüce meclisin açılışının 100. yılını kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadığımız, Atatürk'ün milletimize yol göstererek, bağımsızlık ve müreffeh bir toplum olma yolunda planlı adımlarla, bizlere aydınlık ve mutlu yarınlar armağan ettiği bir gündür. Zor dönem geçirdiğimiz bu süreçte, evlatlarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, 23 Nisan sevincinizin sürekli olmasını temenni ediyorum."

Ayhan, ramazan ayı mesajında ise şu ifadeleri kullandı:

"Rabbim tutacağımız oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin. Bu mübarek ay geleneksel zenginliğiyle kültür hayatımıza, insani ilişkiler özelinde de gündelik hayatımıza olumlu birçok katkı sunmaktadır. Dahası ramazan ayı ve oruç, nizamdır, intizamdır, sabır mektebidir. Virüs nedeniyle yardımlaşma ve dayanışmanın artması, ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması, vefanın hatırlanması, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' milli dayanışma ve yardımlaşma kampanyasına desteklerin artması temennisiyle başta Sivaslı hemşehrilerimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin mübarek ramazan ayını yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA

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