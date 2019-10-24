Sivas Valisi Salih Ayhan Açıklaması

24.10.2019 12:06

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yaptırılmakta olan geriatri merkezinin Türkiye'de ilk ve örnek uygulamalardan biri olacağını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, yapımı tamamlanma aşamasına gelen geriatri merkezinde incelemelerde bulunarak İl Sağlık Müdürü Dr. Selçuk Moğulkoç'tan bilgi aldı.

Türkiye'de ilk ve örnek uygulamalardan biri olacak geriatri servisinde başta yaşlılar ve fizik tedaviye ihtiyaç duyan vatandaşların tedavi görebileceğini anlatan Ayhan, "Burada yaşlı kreşi, çocuk kreşi, fizik tedavi salonları ve hidroterapi havuzları, 250 kişilik konferans salonu, 8 poliklinik, 3 destek birimi, 24 yataklı palyatif bakım birimi, 48 yataklı FTR hasta odası, 48 yataklı geriatri hasta odası, 72 yataklı refakatçi oteli bulunacak." ifadelerini kullandı.

Ayhan, Türkiye'de son 15 yılda sağlık alanında önemli gelişmelerin yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Buna paralel olarak Sivas'ta da sağlık hizmetlerinde önemli atılımlar gerçekleştiriliyor. Yapımı tamamlanma aşamasına gelen geriatri merkezi Türkiye'de ilk ve örnek uygulamalardan biri olacak. Burada yaşlılarımıza ve fizik tedaviye ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza yönelik hizmetler verilecek. Farklı yerlerde yapılan uygulamalar artık tek bir merkezde yapılacak. Sağlık alanında vatandaşların beklentilerini biliyoruz ve eksiklerimizin de farkındayız. Mevcut kapasitemizi de arttırarak bu eksiklerimizi gidereceğimize inanıyoruz. Sayın vekillerimizin gayretleriyle 31 Ekim'de yapılacak tayinlerle yeni doktorlarımız gelecek. Tuzlugöl bölgesine yapılacak hastaneyle beraber sağlık hizmetlerinde kaliteyi daha da arttıracağız. Vatandaşlarımızın sağlık alanındaki hassasiyeti devletimizin en önceliklerinden birisidir. Biz de bu manada buna ağırlık verdik. Daha iyi sağlık hizmeti vermek için çalışıyoruz."

Sivas Numune Hastanesinde açılan geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitesini de ziyaret eden Vali Ayhan, geleneksel tedavi yöntemleri hakkında bilgi aldı.

Ünitenin sorumlusu Dr. Enis Hayrullah Doğramacı, temmuz ayından itibaren hizmet vermeye başladıklarını belirterek, "Ünitede randevu sistemiyle kupa tedavisi (hacamat), hirudoterapi (tıbbi sülük) ve fitoterapi (bitkilerle tedavi) hizmetleri sunmaktayız. Ünitemizde temmuz ayında 21 muayene, 16 kupa tedavisi, 5 fitoterapi, ağustos ayında 91 muayene, 51 kupa tedavisi, 14 hirudoterapi, 11 fitoterapi, eylül ayında ise 156 muayene, 83 kupa tedavisi, 33 hirudoterapi, 32 fitoterapi işlemini gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA