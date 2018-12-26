Sivas Valisi, Öğrencilerle Kar Topu Oynadı

Sivas VALİSİ, ÖĞRENCİLERLE KAR TOPU OYNADI (Ekiyle)

SİVAS Valisi Salih Ayhan, ziyaret için gittiği Zara ilçesinde yatılı bölge okulunda kalan öğrencilerle kar topu oynadı. Sivas'ta bu sabah etkisini gösteren kar yağışı nedeni ile eğitime verilen 1 günlük ara uzatıldı.

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeni ile bugün eğitime ara verildi. Kararı dün Twitter hesabından duyuran ve öğrencilerden büyük destek mesajları alan Vali Salih Ayhan, öğlen saatlerinde Zara ilçesini ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu. Vali Ayhan, ziyaret kapsamında ilçede bulunan Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı İlköğretim Bölge okuluna da uğradı. Vali Ayhan, burada civar köylerden gelen ve yatılı olarak kalan öğrencilerle bir araya geldi. Ayhan, "Sizler bizim yarınlarımızsınız. Okuyun ve kendinizi geliştirin. Hepimizin gözündeki o ışığı görüyorum" dedi.

Ayhan, okul bahçesinde bugünü izinli geçiren çocuklarla kar topu oynadı. Bu sırada yaşanan keyifli anlar objektiflere yansıdı.

OKULLAR YARIN DA TATİL

SİVAS Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeni yle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların yarın da tatil edilmesini kararlaştırdı. Hamile ve engelli kamu personelleri de izinli sayılacak.

Sivas'ta bu sabah etkisini gösteren kar yağışı nedeni ile eğitime verilen 1 günlük ara uzatıldı. Sivas Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarını değerlendiren Sivas Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmesi nedeniyle okulların yarın da tatil edilmesine karar verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, 27.12.2018 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA