Sivas Valisi Gül, Ulaş Tigem'i Ziyaret Etti

Sivas Valisi Davut Gül, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde (TİGEM) incelemelerde bulundu.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sığırlara embriyo transferinin gerçekleştiği kısımlar ile ilgili bilgi alan Gül, 2017 yılında başlayan embriyo transferi ile üstün vasıflı sığır üretim projesinde ilk buzağıların Karacabey ve Ulaş işletmelerinde doğmaya başladığını belirtti.

Ulaş, TİGEM tarafından Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu hayvan varlığının yurt içinden teminine katkı sağlamak amacıyla embriyo transferi ile üstün vasıflı damızlık sığır üretim projesinin ilk kez burada uygulamaya konulduğunu ifade ederek, bugüne kadar Ulaş TİGEM'de 26 baş emriyo transferi yapılarak simental buzağının doğduğunu kaydetti.

Sivas'ta hayvancılığın gelişmesi adına önemli bir çalışmanın hayata geçtiğini belirten Gül, bu uygulamanın Ulaş Tarım İşletmesinde 2018 Ağustos ayı sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Gezi ve incelemenin ardından yeni doğan buzağıları seven Gül, hayvan sağlığının önemine de vurgu yaparak, bu konuda hassas olunmasını da istedi.