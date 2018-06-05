Sivas Valisi Gül, Sydv'nin Faaliyetlerini Değerlendirdi

Sivas Valisi Davut Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması amacıyla düzenlenen basın toplantıları kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını (SYDV) ziyaret etti.

Vakfın çalışmaları hakkında SYDV Müdürü Yılmaz Yüzgüleç'ten bilgi alan Gül, SYDV'nin hayırseverlerden temin ettiği paralarla ve genel bütçeden sekretaryasını yaptığı konularla vatandaşların ihtiyacını gidermeye çalıştığını belirtti.

SYDV'nin ekonomik sıkıntısı olan herkese az, ya da çok yardımda bulunduğunu aktaran Gül, düzenli sağlık kontrolü yapılan çocuklara 35 lira para verildiğini aktararak, "Buradaki amaç, aile çocuğunu doktora götürsün. Düzenli aşılarını yaptırsın. Çocuklar ailenin ekonomik durumundan dolayı sağlık hizmetlerinden mahrum olmasın. Yine ilkokulda, ortaokulda ve lisede devam eden çocuklara aylık 35 liradan 60 liraya kadar değişen miktarlarda para veriliyor. Çocukların kitabına kadar devlet bunları temin ediyor. Şuan okumanın önünde hiçbir engel yok." ifadelerini kullandı.

Evi sobalı olup şartları tutan herkese kömür yardımında bulunduklarını vurgulayan Vali Gül, Sivas merkez için bu sene ihtiyaçlar doğrultusunda 10 bin ton kömür istediklerini ve bunları vatandaşların kapısına kadar teslim edeceklerini belirtti.

Son 2 senede hayırseverlerin gayrimenkul bağışlamaya başladığını aktaran Gül, "Bu şu açıdan önemli, Sivas SYDV'ye verilen yardımın yerinde kullanıldığı ve vatandaşta güven oluşturduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla SYDV'ye sadece almak için değil, yardım vermek için de gelinmesi bizleri mutlu ediyor." açıklamasında bulundu.

SYDV'de dosyası olan 33 yetim ve öksüzün tamamının konut sorununu çözdüklerini dile getiren Gül, "Bunu çözerken de SYDV ve hayırseverlerin kaynaklarını kullandık. Hayırseverlerden de bize konut ve nakdi olarak yardım edenler oldu. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan da katıldı.