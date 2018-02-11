Sivas Valisi Gül Suşehri'ni Ziyaret Etti

Sivas Valisi Davut Gül, Suşehri ilçesini ziyaret etti.

Gül, ilçe girişinde Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Öğretmenevinde, siyasi partiler, sivil toplum örgütü başkanları ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen değerlendirme toplantısına katılan Gül, Suşehri'nde yapımı devam eden çalışamaların tamamlanacağını söyledi.

Vali Gül, toplantının ardından eşi Gülden Gül ile şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemeğe katıldı.

Gül, burada yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin devlete emanet olduğunu belirterek, "Gazilerimiz ve aileleri de aynı şekilde devlete ve millete emanet. Hem devlet hem de millet bunun farkında. Sizleri seviyoruz, başımızın üzerinde yeriniz var." dedi.

Yemeğin ardından Türk Kızılayı İstanbul Şubesince yaptırılan Şehit Kemal Yıldırım'ın isminin verildiği anaokulunda incelemelerde bulunan Gül, daha sonra Suşehri Gençlik Merkezi'nde ipek halı dokuma, gümüş kazaziye ve ebru sanatı kurslarına konuk oldu.

Suşehri İmam Hatip Lisesi'nde İlçe Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi Toplantısına da katılan Gül, Meclis Başkanı Ozan Görücü'den yapacakları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gül, son olarak görme engelli Lütfiye Coşkun ile Aşağısarıca köyündeki gümüş kazaziye kursunu ziyaret etti.

İlçedeki ziyaret ve incelemelerinde Gül'e, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen eşlik etti.