Sivas Valisi Gül, Şarkışla'da Yatırımları İnceledi

Sivas Valisi Davut Gül, Şarkışla ilçesinde devam eden yatırımları inceledi.

Şarkışla Hükümet Konağı önünde Kaymakam Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Gül, Yeni Hükümet Konağı, Emtia Pazarı, Şarkışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu inşaatlarını gezdi.

Yapımı tamamlanan 616 öğrenci kapasiteli Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda da incelemede bulunan Gül, Şarkışla Kütüphanesi, Belkent 16 derslikli ilkokul inşaatlarını da inceledi.

Gül, daha sonra Cemel beldesinde Cemel İlk ve Ortaokulu yerleşkesinde sportif ve sosyal aktivitelerin yapılacağı spor kompleksinin açılışına katıldı.

Kompleksin açılışında konuşan Gül, Sivas'a güzel hizmetlerin kazandırıldığını dile getirerek, "Sivas'ta, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın sağladığı imkanlarla güzel işler oluyor. Son 15 yıl içerisinde 22 milyar lira, yatırım alındı. Son bir yılda açılışları yapılan yatırımların tutarı 2 milyar liraya yakın." dedi.

Açılışın ardından spor kompleksini gezen Gül ve beraberindekiler, burada penaltı ve basket atışı yaparak tenis oynadı.

Ziyaret ve açılış programlarına AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Salim Kılıç, Çevre ve Şehircilik Müdürü Nazım Yakut da katıldı.