Sivas Valisi Gül, Ozanlar Müzesi'ni Gezdi

Sivas Valisi Davut Gül, Anadolu'nun en değerli ozanlarının büstlerinin bulunduğu Ozanlar Müzesi'ni gezdi.



Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül, bağlama ustası Şentürk İyidoğan tarafından 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde açılan Ozanlar Müzesi'ni gezerek bilgi aldı.



Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal, Neşet Ertaş, Muzaffer Sarısözen, Ruhsati Baba, Harabi gibi ünlü ozanların heykelleri ve kullandıkları sazları bulunan müzeyi inceleyen Gül, ziyaretçilerin ozanların kendi seslerinden türküleri de dinleme fırsatı bulabildiği müzeyi şehre kazandıran İyidoğan'a teşekkür etti.



Bağlama ustası İyidoğan ise, müzenin inşasında Fazıl Say, Arif ve Tolga Sağ, Cengiz Özkan, Erdal Erzincan gibi pek çok sanatçının destek olduğunu ve müzenin daha iyi hale getirilmesi için çalıştıklarını kaydetti.